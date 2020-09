Schwerpunkte

Zum Auftakt der 30. Saison von Licht der Hoffnung: Mehrere Premieren bei Beethoven-Konzert

30.09.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Nach dem Tag der Deutschen Einheit wird das 30. Jahr der Aktion der Zeitung mit Beethovens Sinfonie gefeiert

Am Samstag wird bundesweit der 30. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Genauso alt ist die Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlingen Zeitung. Zur Feier des Beginns der 30. Saison wird am Sonntag in der Nürtinger Stadthalle K3N Beethovens 7. Sinfonie vom Bosch-Sinfonieorchester unter der Leitung von Hannes Reich aufgeführt.

Hannes Reich wird am Sonntag im K3N das Orchester dirigieren. Foto: Alexander Schmitt

So wie seit 30 Jahren die Menschen aus West- und Ostdeutschland wieder untrennbar zusammengehören, so zählen zur Aktion „Licht der Hoffnung“ neben dem Spendensammeln für ausgewählte soziale Projekte mit Organisatoren aus der Region auch mehrere Kulturabende mit attraktiven Veranstaltungen untrennbar dazu. In dieser Saison gibt es sogar noch eine zusätzliche Veranstaltung. An diesem Sonntag, 4. Oktober, tritt in der Stadthalle K3N in Nürtingen zweimal das Bosch-Sinfonieorchester auf, um 30 Jahre „Licht der Hoffnung“ zu feiern. Zunächst gibt es um 16 Uhr ein Gastspiel für geladene Gäste und langjährige Sponsoren. Um 18.30 Uhr beginnt dann das für alle offene Konzert von Beethovens 7. Sinfonie, für das es im Vorverkauf noch Karten gibt.