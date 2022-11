Schwerpunkte

„Zeitung in der Schule“ startet

07.11.2022

Am Montag hat das Projekt „Zeitung in der Schule“ begonnen. Beinahe 600 Schülerinnen und Schüler aus 28 Klassen der Stufen acht bis zehn aus verschiedensten Schulen unseres Verbreitungsgebiets machen in diesem Jahr mit. Sechs Wochen lang bekommen die Teilnehmer ihr eigenes Exemplar der Nürtinger/Wendlinger Zeitung jeden Tag gratis ins Schulhaus geliefert. Und sie können im Projektzeitraum auch die digitalen Angebote nützen. Sie lernen also auch das E-Paper und die Homepage www.ntz.de kennen.

Freilich gibt es noch viele andere interessante Angebote in diesem Projekt, das wir seit 2003 mit unseren treuen Partnern von der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und der Dortmunder Agentur Mediaconsulting Team (mct) anbieten. So werden die Teilnehmenden zu Nachwuchsjournalisten, denn sie können Artikel recherchieren, schreiben und mit Bildern anreichern – ihre Werke werden dann in der Printausgabe und auf unseren digitalen Kanälen veröffentlicht. Außerdem können sie die Recherche-Angebote der Kreissparkasse in Anspruch nehmen oder auch den Projektredakteur Andreas Warausch zu einem digitalen Besuch einladen.

Zudem haben die Projektmacher in diesem Herbst ein neues digitales Angebot vorbereitet. Auf einer interaktiven Lernplattform gibt es nämlich jetzt ergänzend zu den klassischen Projektmaterialien auch Erklärvideos, Drag-and-Drop-Übungen, Quiz-Elemente, Kreuzworträtsel oder Umfragen. aw