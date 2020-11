Schwerpunkte

Feuerdrama in der Nürtinger Schafstraße mit Verletzten

Foto: Jüptner

Am Sonntag gegen 22 Uhr wurde Alarm geschlagen: Ein Wohnhaus in der Nürtinger Schafstraße stand in Flammen. Das Feuer schlug aus dem Dach des Gebäudes, Qualm lag über der Stadt. Bei dem Feuer wurden mehrere Personen verletzt, einige mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude geborgen werden. Dabei kamen Drehleiter und Sprungtuch zum Einsatz.