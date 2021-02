Schwerpunkte

Wieder freie Fahrt auf der Carl-Benz-Straße in Nürtingen

26.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Straßennetz der Stadt Nürtingen gibt es jetzt wieder ein Nadelöhr weniger. Seit gestern Vormittag – und damit einen Tag früher als ursprünglich vorgesehen – ist die Carl-Benz-Straße wieder in alle Richtungen befahrbar. In den zurückliegenden Wochen konnte man von der Neuffener Straße nicht mehr Richtung Carl-Benz-Straße zum Kreisverkehr abbiegen. Die Baustelle ist Teil der Kabelarbeiten der Stadtwerke Nürtingen, die seit letztem Frühjahr ein neues Versorgungskabel verlegen, um das Stromnetz vor größeren Ausfällen zu sichern. Der nächste Abschnitt der Kabelarbeiten läuft bereits. Jetzt schließen sich sechs weitere Bauabschnitte im Bereich zwischen der Kreuzung Steinengrabenstraße/Bahnhofstraße und dem Kreisverkehr Alleenstraße an. Seit 1. Februar bis Ende März ist die Steinengrabenstraße im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Metzinger Straße halbseitig gesperrt. ali/Foto: Just