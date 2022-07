Schwerpunkte

Wie geht es im IBA-Quartier in der Nürtinger Bahnstadt weiter?

14.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Andreas Hofer, Intendant der Internationalen Bauausstellung, warb mit Blick auf die Baukostenentwicklung und den Zeitdruck für die abgeänderte Konzeptvergabe. Das letzte Wort hat der Gemeinderat Ende Juli.

Die rot umrandeten Flächen werden einer neuen Nutzung zugeführt. Links von den Gleisen ist das IBA-Projekt in der Bahnstadt in Vorbereitung. Rechts befindet sich Gleis 13. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wie geht es auf dem Bahnstadt-Gelände weiter? Wird man 2027 bei der Internationalen Bauausstellung in Nürtingen nur in Baugruben schauen? Oder gelingt es durch Änderungen bei der Konzeptvergabe hin zu einem beschleunigten einstufigen Verfahren, Gas zu geben, um auch in Nürtingen in fünf Jahren nachhaltigen Wohnungsbau mit höchsten Klimastandards präsentieren zu können?