Schwerpunkte

Sigmaringer Straße wird Fahrradstraße

14.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Die Sigmaringer Straße wird zur Fahrradstraße. Die dazu notwendigen Markierungen werden am Montag, 18. Juli, und am Dienstag, 19. Juli, abschnittsweise vorgenommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu wird die Sigmaringer Straße in den Arbeitsbereichen jeweils ab 8 Uhr voll gesperrt. Im ersten Abschnitt betrifft das den Bereich zwischen der Mühlstraße und Jakob-Friedrich-Klemm-Straße. Der zweite Abschnitt umfasst den Bereich zwischen der Jakob-Friedrich-Klemm-Straße und der Hechinger Straße. Im dritten Abschnitt wird die Sigmaringer Straße zwischen der Hechinger Straße und der Steinenbergstraße gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger können die Gehwege in allen Abschnitten ungehindert nutzen.

Mit der Umwandlung zur Fahrradstraße ab dem 20. Juli haben Radfahrer in der Sigmaringer Straße Vorfahrt. Von rechts kommender Verkehr muss also dem Radverkehr Vorrang gewähren. Radfahrer dürfen nun auch nebeneinander fahren. Autofahrer dürfen die Radfahrer mit dem notwendigen Sicherheitsabstand überholen. Ein Banner im betreffenden Straßenraum weist auf die Besonderheiten der Fahrradstraße hin. nt