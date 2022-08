Schwerpunkte

Wespen werden immer dreister

25.08.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Bei zunehmender Trockenheit wird ihre natürliche Nahrungsgrundlage knapp, sie kommen den Menschen dann immer näher. Die Experten der Unteren Naturschutzbehörde verzeichnen doppelt so viel Einsätze wie im Vorjahr.

Im fortgeschrittenen Sommer ein Stück Kuchen im Freien zu genießen, bringt schnell hungrige Wespen auf den Plan. Foto: Einsele

Viele haben es in diesem Sommer schon erlebt: Kaum hat man sich im Freien am Tisch niedergelassen, um sein Essen, ein Stück Kuchen oder ein Eis zu genießen, umschwirren einen zahlreiche Wespen. Und sie zeigen viel Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, an ihre auserwählte Nahrungsquelle zu kommen.