Was Rassismus auslöst: ein Vortrag in Nürtingen

18.06.2022

Psychotherapeutin Flavie Singirankabo sprach im Studium Generale über Rassismus und die afrikanische Lebensphilosophie Ubuntu.

Flavie Singirankabo an der HfWU Foto: hfwu

NÜRTINGEN. Im Rahmen des Studium Generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) berichtete die Psychotherapeutin Flavie Singirankabo von ihren Erfahrungen mit Rassismus und kollektiven Prägungen. „Ich will sterben“, das war Flavie Singirankabo erster Gedanke. Das war damals, als sie in Ostfriesland in die Grundschule kam. Die Blicke der Mitschüler waren interessiert, aber genauso seltsam und beängstigend.