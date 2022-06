Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

03.06.2022 14:27, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Noch nichts vor am Pfingstwochenende mit dem Feiertag am Montag, 4. bis 6. Juni? Wir haben ein paar Tipps. Wohl am meisten los sein dürfte beim Pfingstmarkt in Köngen. Doch auch musikalisch ist an anderen Orten etwas geboten. Eine Auswahl.

Der Pfingstmarkt in Köngen beginnt am Freitagabend, 3. Juni. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN/KÖNGEN. Wohin am Wochenende? Wer noch nichts vorhat, der findet hier ein paar Anregungen. Wir haben ein paar Veranstaltungen ausgewählt.

Pfingstmarkt mit vielen Angeboten in Köngen

Zwei Jahre lang ging wegen Corona nichts für den Pfingstmarkt und das Pfingstmusikfest mit Biergarten und Vergnügungspark. Doch jetzt ist diese Zwangspause vorbei. Am Freitag, 3. Juni, wird um 18 Uhr das Pfingstmusikfest auf dem Festplatz durch den Musikverein Köngen eröffnet. Welche weiteren Programmpunkte gibt es am Pfingstwochenende?

Am Samstag, 4. Juni, gibt es ab 18 Uhr auf dem Festplatz Unterhaltung durch die Partyband „Just Acoustic“ (Dauer: bis 22 Uhr). Am Sonntag, 5. Juni, geht es um 10.30 Uhr auf dem Festplatz mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Kindergottesdienst los. Von 12 Uhr an ist Frühschoppen mit dem Musikverein Köngen. Um 14 Uhr beginnt ein bunter Familiennachmittag mit der Jugendkapelle und der Musikerjugend. Von 18 Uhr bis 22 Uhr folgt Party-Musik mit der Muppets Bigband.

Der Montag, 6. Juni, wird um 10.30 Uhr auf dem Festplatz von verschiedenen Blasorchestern aus der Region eingeläutet. Der Krämermarkt ist bereits von 7.30 Uhr an geöffnet und endet um 18 Uhr. Zudem haben an diesem Tag die Geschäfte von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Jazzfrühschoppen mit der Hot Jazz Revival Band

Musikalisch geht es am Samstag, 4. Juni, in Nürtingen zu. Als Extra zum Samstagsmarkt gibt es einen Jazzfrühschoppen mit der Hot Jazz Revival Band. Von 11 Uhr an spielt die Band auf der Kulturbühne vor dem K3N traditionellen Jazz, Evergreens und Gute-Laune-Swing. Stadthallen-Caterer Ebermann bewirtet. Der Eintritt ist frei.

Festival der Partnerstädte im Club Kuckucksei

Endlich kann das „Festival der Partnerstädte“ im Club Kuckucksei stattfinden. Corona und der Zeitplan der Künstler ließen den Organisator des Festivals, Dirk Egersdörfer, fast verzweifeln, aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern. So bringt der Club Kuckucksei am Freitag, 3. Juni, und Samstag, 4. Juni, jeweils ab 15 Uhr neun Musikgruppen aus den Nürtinger Partnerstädten und Nürtingen auf die Bühne.

Wer ist dabei? Am ersten Tag sind es die Newcomer-Band Genial daneben und die Band Phönix. Danach heißt es Bühne frei für Johannes Single mit seinem Solo-Programm „Celtic Tradition“. Anschließend folgt ein Wechsel von Nürtingen nach Zerbst in Sachsen-Anhalt. Die Band Fassi & Friends tritt auf, bevor die Nürtinger Band Lucky 13 aus Nürtingen den Abschluss des ersten Tages bildet.

Am zweiten Tag des „Festivals der Partnerstädte“ reist der Besucher von Nürtingen nach Oullins und anschließend nach Soroksár. Die Reise beginnt mit Endor4ne und Chrinaho aus Nürtingen. Frankreich ist die nächste Station der Partnerstädtereise. Aus Oullins kommt die Band The Stacksers unter der Leitung von Sebastian Martinan. Den Abschluss des zweiten Festival-Tages bildet die Band InFusion Trio aus Soroksár in Ungarn.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, in Nürtingen, Telefon (0 70 22) 94 64-1 50. Ebenso sind Karten auch bei Easy Ticket erhältlich.

Die Gents spielen Rockmusik und Blues in Nürtingen

Ebenfalls Musik, aber ein anderes Genre. Die Gents spielen am Sonntag, 5. Juni, 19.30 Uhr, auf der Kulturbühne auf dem Vorplatz der Nürtinger Stadthalle K3N für maximal 120 Personen. Bei Regen ist die Kreuzkirche der Veranstaltungsort. Die musikalische Zeitreise führt aus den 50ern bis in die 80er-Jahre. Es gibt Rockmusik und Blues sowie die ein oder andere Ballade.

Am Pfingstmontag ist wieder Deutscher Mühlentag

Am Montag, 6. Juni, ist der Deutsche Mühlentag. An diesem Tag der offenen Tür, der seit 1994 jeweils am Pfingstmontag stattfindet, soll das „Denkmal Mühle“ dem Besucher demonstrieren, dass Mühlenerhaltung im historischen, kulturellen und sozialen Zusammenhang eine große Bedeutung für die Menschen hat. Anlässlich dieses Termins öffnet die aus Nürtingen umgesiedelte Traditionsölmühle Julius Fischer (heutige Alb-Ölmühle) im Albgut in Münsingen ihre Pforten und führt die Besucher beim aktiven Walnusspressen durch die Ölmühlenproduktion. Vorführungen sind um 11, 13 und 15 Uhr.