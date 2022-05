Schwerpunkte

Das Kartenlesegerät streikt: Wie ist die Situation in Nürtingen?

31.05.2022 05:30, Von Melanie Ludwig und Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Hagebaumarkt in Nürtingen arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, dass dort wieder mit Karte bezahlt werden kann. Auch bei einigen Tankstellen gibt es nur Benzin oder Diesel, wenn Scheine im Geldbeutel sind. Grund der Misere ist ein Softwarefehler bei bestimmten Zahlgeräten.

Nicht in allen Läden ist derzeit Kartenzahlung möglich. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Reicht das Geld? „Schauen wir mal, ob wir gut gerechnet haben, sonst müssen wir eine Erdbeerpflanze dalassen“, sagte eine Mutter zu ihren Kindern in der Warteschlange vor der Kasse im Nürtinger Hagebaumarkt Ott am Samstagabend. Auch noch am Montag hieß es dort: Kartenzahlung nicht möglich. Schon an der Eingangstür und auch im ganzen Laden wird der Kunde oder die Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass wegen eines technischen Defekts nur Barzahlung möglich ist.