Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung

26.08.2022

Wir haben eine Auswahl an Terminen für Nürtingen und Umgebung zusammengestellt. Trotz Ferien gibt es einige interessante Veranstaltungen.

Die Formation A Sound Of Watermelon gibt ein Open-Air-Konzert bei Larose Food Oase, in der Max-Eyth-Straße 21 in Nürtingen. Foto: privat

Noch zwei Wochen sind Sommerferien. Auf den Straßen – wenn man nicht gerade auf der Autobahn in den Urlaub fährt – merkt man, dass noch viele Menschen in den Ferien sind. Das heißt aber nicht, dass in Nürtingen und Umgebung am Wochenende nichts los wäre.

Die Auswahl ist zwar nicht riesig, aber es gibt einige interessante Veranstaltungen, bei denen man sich mit netten Menschen treffen kann.

Nürtinger Weindorf auf dem Stadthallenvorplatz

Das Weindorf in Nürtingen hat Halbzeit. Auf dem Stadthallenvorplatz bieten die drei Weindorf-Wirte Familie Kübler, Martin Dahl von der „Zentralbar“ und Tobias Eppinger-Harnisch („Zum Michel“ Linsenhofen) Weine aus der Region und auch internationale Tropfen sowie ein entsprechendes Speisenangebot mit zum Teil regionalen Erzeugnissen. Ein netter Rahmen für gemütliche, laue Sommerabende mit Freunden, Kollegen oder auch mit der ganzen Familie. Das Nürtinger Weindorf ist noch bis Sonntag, 4. September geöffnet.

Sommerdorf in Wendlingen vor dem Rathaus

Auf dem Saint-Leu-la-Forêt-Platz in der Wendlinger Stadtmitte wurde am Donnerstag das Wendlinger Sommerdorf eröffnet. Bis zum 11. September wird unter die Platanen zum geselligen Beisammensein mit Musik eingeladen. Unter dem Motto „Urlaub im Ländle“ soll es wieder ein buntes Kulturprogramm geben. Jeden Freitag und Samstag gibt es Live-Musik und immer am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Von Montag bis Freitag ist das Wendlinger Sommerdorf jeweils ab 17 Uhr geöffnet.

Open-Air-Konzert in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen

Am Samstag, 27. August, bringt die Kirchheimer Formation A Sound Of Watermelon auf dem Platz von Larose Food Oase, Max-Eyth-Straße 21, ihr breit gefächertes Repertoire, das von Pop und Rock über R&B und Country bis hin zu jazzig angehauchten Klängen reicht, zu Gehör. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei (ein Hut geht rum). Ab 18 Uhr gibt es Essen und Getränke, bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.

„Acoustic Soul Food“ im Kulturforum Metzingen

Ebenfalls am Samstag, 27. August, 19.30 Uhr, findet im Kulturforum Metzingen, Eisenbahnstraße 29, das zweite Konzert der Konzert-Reihe „Acoustic Soul Food“ statt. Die Konzertreihe bietet Akustiksolokünstlern und Duos, die jeweils Eigenes und eigen interpretierte Coversongs präsentieren, eine Bühne. Das Konzert am 27. August bestreiten Billy & Miss Daisy mit Klassikern der frühen 2000er und eigenen Songs, Dos Pasitos mit Tango, Musette und Walzer sowie Wolftale mit Folk, Rock, Pop, Blues. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Kirbe in der Kelter in Linsenhofen

Am Sonntag, 28. August, findet in Linsenhofen die traditionelle Kirbe in und um die Kelter statt. Das Fest beginnt um 9.45 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kelter unter Mitwirkung des Posaunenchors. Im Anschluss, ab circa 11.30 Uhr, wird die Kapelle des Musikvereins Linsenhofen mit klassischer Blasmusik die Gäste in der Kelter unterhalten. Gegen 15.30 Uhr wird der Musikverein von Alleinunterhalter Klaus Wäspy abgelöst.