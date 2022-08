Schwerpunkte

Magura Bosch Parts und Services baut in Nürtingen

19.08.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Firma Magura Bosch Parts und Services baut im Großen Forst eine neue Unternehmenszentrale für die Bereiche Verwaltung, Service sowie Logistik. Der Umzug von Bad Urach nach Nürtingen ist zum Jahreswechsel 2023/24 geplant.

Auf dem Grundstück an der B 313 im Nürtinger Gewerbegebiet Großer Forst entsteht der neue Firmensitz von Magura Bosch Parts und Services. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Umfangreiche Erdbewegungen kündigen die Veränderung an: Im Großen Forst in Nürtingen siedelt sich ein weiteres Unternehmen an. Bereits im Januar veräußerte der Gewerbezweckverband Nürtingen das letzte noch in Besitz des Zweckverbandes befindliche Grundstück an die Firma Magura Bosch Parts und Services (MBPS). Das Unternehmen mit Sitz in Bad Urach plant ein Gebäude mit Verwaltungs-, Service- und Logistikfunktion.