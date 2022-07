Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

22.07.2022 13:02, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Der Sommer legt derzeit keine Ruhepause ein – und das ist auch bei den Veranstaltungen in unserem Verbreitungsgebiet so. Wer am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, noch nichts vorhat, hat die Qual der Wahl.

In diesen Tagen ist der Sennerpokal in Neckartailfingen ein Besuchermagnet – am Sonntag ist das Finale. Foto: Holzwarth

Noch nichts geplant in den nächsten Tagen? Wir haben wieder ein paar Veranstaltungen ausgesucht.

Sennerpokal in Neckartailfingen

Es ist das Traditionsturnier im Raum Nürtingen – schon zum 61. Mal wird der Sennerpokal der Nürtinger/Wendlinger Zeitung ausgespielt. Austragungsort ist in diesem Jahr Neckartailfingen. Und der gastgebende TSV hat das Turnier bisher perfekt organisiert. Die Zuschauer strömen zuhauf. Und am Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juli geht das Turnier in die entscheidende Phase. Am Sonntagabend steht fest, wer den Siegerpokal in diesem Jahr in die Luft recken darf. Alle Infos zum Turnier gibt es aus unserer Sennerpokal-Seite.

Schön-am-Neckar-Open-Air in Nürtingen

Bereits zum achten Mal veranstaltet der Kulturverein Provisorium am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juli, am Neckarufer in Nürtingen sein Open-Air-Wochenende. Acht Liveacts und ein DJ sind im Hölderlingarten an der Freien Kunstakademie Nürtingen am Start.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Louisiana Funky Butts Brass Band aus Tübingen und die Indie-Rocker von Jolphin aus Österreich. Veeblefetzer aus Italien wollen zum zweiten Mal mit Balkan, Swing und Folk ’n’ Roll begeistern. Am Samstag startet Lucky13 mit Rock ’n’ Roll der 50er-Jahre gefolgt von Oinaweag, die mit schwäbischen Songs die lokalpatriotische Flagge hissen. Passepartout bringt deutsch-französischen Hip-Hop auf die Bühne, Pea and The Pees aus Karlsruhe kontern mit trashigem Country und Guts Pie Earshot machen seit über zwanzig Jahren mit Cello und Schlagzeug punkigen Techno. Zwischen den Bands legt French Tourist aus Nantes auf.

Seegras-Open-Air-Kino in Nürtingen

Vom Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juli, findet unter dem Zeltdach im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei das Seegras-Open-Air-Kino 2022 statt – wie immer sind die gezeigten Filme jenseits des Mainstreams angesiedelt. Am Freitag, 22. Juli, läuft der faszinierende Dokumentarfilm „The Great Green Wall“, in welchem es um eines der ehrgeizigsten Klimaprojekte der Welt geht: Quer über den afrikanischen Kontinent wird ein 8000 Kilometer langer Gürtel aus Bäumen gepflanzt, der die Ausbreitung der Wüste aufhalten und Millionen von Menschen eine Zukunft bringen soll. Am Samstag, 23. Juli, gibt es den Film „Der schlimmste Mensch der Welt“: ein bezaubernder und tiefsinniger Film über die Liebe und das Leben. Am Sonntag, 24. Juli, schließlich wird ein Film mit bissigem, mitunter derbem Humor und politischer Brisanz gezeigt: „Willkommen in Siegheilhausen – der Deix Film“. Dieser spielt in einem kleinen, katholischen Ort in Österreich in den 1960er-Jahren und handelt von einem Rotzbub, der mit seinen frivolen Zeichnungen die Gemüter der Erwachsenen erzürnt. Einlass und Bewirtung ist ab 20 Uhr, die Filme beginnen circa um 21.30 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Fleckenfest in Frickenhausen

Nach dreijähriger Pause findet das 34. Frickenhäuser Fleckenfest am Wochenende, 23. und 24. Juli, bei der Alten Schule statt. Bürgermeister Simon Blessing eröffnet das Fest gemeinsam mit dem Organisationsteam am Samstag, 23. Juli, um 18.30 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich auf dem Festplatz an der Alten Schule. Musikalisch startet die Unterhaltung am Samstag um 18 Uhr mit dem Alleinunterhalter Wolfgang Schölzel. Die Bewirtung erfolgt durch die Frickenhäuser Vereine. Mit einem ökumenischen Gottesdienst werden am Sonntag um 10 Uhr die Festlichkeiten fortgesetzt. Am Sonntag wird eine Spielstraße aufgebaut. Zusätzlich wird es ein Bastelangebot, einen Outdoor-Kicker und einen Graffiti-Workshop geben. Die Gemeindebücherei veranstaltet zwischen 14 und 16 Uhr einen Bücherflohmarkt vor der Alten Schule.

Vinzenzifest in Wendlingen

Eröffnet wird das Vinzenzifest am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz von Bürgermeister Steffen Weigel. Mathias Rödl wird das 47. Landestreffen der Egerländer, das gleichzeitig stattfindet, eröffnen. Dazu werden Volkstänze von der Egerländer Gmoi Wendlingen, den Banater Schwaben Kreisverband Esslingen und vom Südwestdeutschen Trachtenverband aufgeführt. Nach dem Fassanstich um 19 Uhr beginnt die Party mit der Band „Midnight Special“ auf dem Marktplatz.

Kulinarisch beteiligt sich eine Vielzahl an Vereinen an den beiden Festtagen, 23. und 24. Juli. Verteilt auf die Festmeile werden die Besucher an verschiedenen Stellen in der Stadt verwöhnt. Dafür sorgen rund 250 Ehrenamtliche aus den Vereinen. Hier finden Sie das komplette Programm.

Die Freiwillige Feuerwehr Unterensingen bietet am Sonntag, 24. Juli, einen Tag der offenen Tür an. Los geht es um 8 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug. Von 10 Uhr an beginnt der Feuerwehr-Hock. Das Programm: Musik mit Wolfgang Schölzel (ab 11 Uhr), Unterhaltung durch die Unterensinger Blasmusik, Fahrzeugschau, Rundfahrten und Schießbude, Vorführungen (ab 16 Uhr). Vorführungen: Rauchcontainer (ab 11 Uhr), Feuerlöschtrainer (13, 15.30, 17 Uhr), Motorsäge, Schere und Spreizer (13.30 und 16.30 Uhr) und Schauübung Jugendfeuerwehr (14.30 Uhr).

Open-Air-Konzert der Stadtkapelle Nürtingen

Am Samstag, 23. Juli, gibt die Stadtkapelle Nürtingen mit ihrem 24. Tattoo ein Open-Air-Konzert auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N. Beginn ist um 20.30 Uhr. Gemeinsam mit der Brass-Band B10 stehen Titel wie „Tanz der Vampire“, „Baker Street“ und „Music without Borders“ auf dem Programm. Sollte es regnen, findet das Konzert im großen Saal statt. Der Eintritt ist frei. Näheres auf www.stadtkapelle-nuertingen.de.

Kleidertauschparty des Nürtinger Jugendrats

Nach knapp zwei Jahren veranstaltet der neue Jugendrat am Samstag, 23. Juli, 14 Uhr, wieder eine Kleidertauschparty im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14. Jeder kann Kleider zum Tausch abgeben und kostenlos tauschen. Für den neuen Jugendrat soll die Kleidertauschparty Startschuss für weitere Veranstaltungen sein.