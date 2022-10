Schwerpunkte

Wann wird der Nürtinger Unfallschwerpunkt beseitigt?

26.10.2022 11:43, — E-Mail verschicken

Der Ausbau des Kreisverkehrs soll im Frühjahr 2023 starten. Foto: Just

Lautes Hupen, quietschende Reifen und fluchende Autofahrer sind am provisorischen Kreisverkehr Carl-Benz-Straße/Max-Eyth-Straße in Nürtingen an der Tagesordnung. Nicht wenige Autofahrer versuchen dort noch schnell durchzuwitschen und provozieren oder gefährden andere. Das Provisorium ist ein Unfallschwerpunkt. Radfahrer sind besonders gefährdet, was die Zahl der Unfälle in den letzten Jahren bestätigt. Im Mai hat der Nürtinger Gemeinderat beschlossen, den Kreisverkehr auszubauen. Ein Vollausbau mit angepasster Geometrie und einem Durchmesser von 32 Metern soll mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bringen. Wann beginnt der Ausbau? Die Bauarbeiten werden noch in diesem Jahr ausgeschrieben, teilte Tiefbauamtsleiter Johannes Martin jetzt in der Sitzung des Bauausschusses mit. Martin geht davon aus, dass im März 2023, nach Ende der Frostperiode, die Arbeiten starten können. Fünf Monate Bauzeit sind veranschlagt. Der Vekehr soll in dieser Zeit um die Baustelle herumgeleitet werden. ali