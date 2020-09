Schwerpunkte

Von der Nürtinger Zeitung zum VfB Stuttgart - Ein Besuch bei Stadionregisseur Fabrizio Giordano

07.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Heute ist Fabrizio Giordano Stadionregisseur beim VfB Stuttgart – Seine Karriere startete er als Praktikant bei der Nürtinger Zeitung. Andreas Warausch und Jürgen Holzwarth (Fotos) besuchten ihn

Gestochen scharfes Treuebekenntnis: Fabrizio Giordano trägt den VfB nicht nur im Herzen.

Der Weg zu seinem Arbeitsplatz lässt das Herz des Fußballfans höherschlagen. Es geht vorbei an den Trikots, in denen die Brustringträger große Erfolge feierten. Vorbei an der Arbeitskleidung großer Gegner wie dem FC Chelsea. Dazwischen eine graue Tür. Die wäre unscheinbar, würde auf ihr nicht verlockend ein rotes Schild den Zutritt verwehren. Fabrizio Giordano öffnet die Tür für die Besucher. Dunkel ist es zuerst. Bis unter die Decke Computer. Anderes elektronisches Gerät. Dann geht es ein paar Schritte nach rechts, Stufen hinauf. Der Blick weitet sich. Gleißendes Sommerlicht. Rote Bankreihe an roter Bankreihe. Und der grüne Rasen. Ähnlich müssen sich die Spieler fühlen, wenn sie aus den Katakomben hinaus an ihre Spiel- und Arbeitsstätte treten. Hier oben arbeitet Fabrizio Giordano. Seit zweieinhalb Jahren ist der 35-Jährige verantwortlich für die VfB-Stadionshow an den Spieltagen. Bei den Geisterspielen besorgt er gleich den Job des Stadionsprechers mit.