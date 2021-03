Schwerpunkte

Virtuelle Kurse und Hoffen auf Präsenz beim Haus der Familie in Nürtingen

18.03.2021

Beim Haus der Familie in Nürtingen gibt es in diesem Semester ein ausgewähltes Online-Angebot

Einen Semesterstart, wie man ihn aus vergangenen Jahren kennt, gibt es beim Haus der Familie derzeit nicht. Lediglich bei der Geburtsvorbereitung und Rückbildung gibt es Präsenzkurse. Die virtuellen Angebote sind begrenzt. „Wir hoffen alle, dass in nicht allzu ferner Zukunft wieder Präsenzkurse stattfinden können“, sagt Diana Eichengrün.

Dozentin Christa Müller bei vollem Einsatz für ihren Kurs Finger- und Bewegungsspiele für den Nachwuchs Foto: Haus der Familie

NÜRTINGEN. „Eigentlich wollten wir nach den Faschingsferien ins Semester starten“, sagt Diana Eichengrün, Diplom-Sozialpädagogin und Pädagogische Mitarbeiterin im Haus der Familie Nürtingen. Daraus ist leider nichts geworden. Die Pandemie hat auch die Aktivitäten der Familienbildungsarbeit massiv ausgebremst. Nach dem jetzigen Stand werden bis einschließlich der Osterferien, also bis zum 11. April, keine Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Derzeit darf lediglich die Rückbildung und Geburtsvorbereitung in kleinen Gruppen in Präsenz stattfinden. „Die Teilnehmerzahlen wurden für die Sicherheit der werdenden Eltern von acht auf vier Paare reduziert“, sagt Eichengrün. Die Hygienebestimmungen sind eingehalten: Alle tragen eine Maske und im Kursraum wird regelmäßig gelüftet.