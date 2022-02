Schwerpunkte

Verleihung „Ei der Heckschnärre“

08.02.2022

Ehrenamts-Testinitiative bekommt am Aschermittwoch den Preis.

NÜRTINGEN. Das „ Ei der Heckschnärre“ der Nürtinger SPD geht 2022 an die Ehrenamts-Testinitiative „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es“. Dieses Motto von Erich Kästner ist in doppelter Hinsicht der Grundsatz, nach dem die Nürtinger SPD seit 38 Jahren das „Ei der Heckschnärre“ verleiht. Die SPD tut etwas für Menschen, die ihrerseits etwas für die Menschen in Nürtingen tun. Am Aschermittwoch, 2. März, ist es deshalb wieder einmal so weit. In diesem Jahr bekommt die Ehrenamts-Testinitiative das Ei. Stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die sich hier engagierten, werden Barbara Andreas, Pit Aurenz sowie Dr. Martin Häberle den Preis überreicht bekommen.