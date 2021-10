Schwerpunkte

Verkaufsoffener Sonntag und Nürtinger Kunsttage

20.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, dass Nürtingen eine quicklebendige Stadt ist. Und am Sonntag, 24. Oktober, lohnt ein Besuch in doppelter Hinsicht. Zum einen wäre da der verkaufsoffene Sonntag: Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem lockt in diesem Jahr bereits zum 33. Mal ein kreatives Highlight zum Sonntagsbummel durch die Neckarstadt: Kunst in Schaufenstern und Geschäften – die ganze Stadt ist eine Galerie. Mit den Nürtinger Kunsttagen setzen die Nürtinger Geschäftsleute seit vielen Jahren eine Idee um, die sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. So locker und einfach zugänglich findet man wohl nirgends diese Bandbreite an unterschiedlichsten künstlerischen Ausdrucksformen.

Die Verantwortlichen vom Nürtinger Werbering gehen fest davon aus, dass auch dieses Jahr viele Besucherinnen und Besucher den Weg nach Nürtingen finden. „Unter Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln ist Nürtingen ein lohnendes und sicheres Ziel für alle, die gerade jetzt Kultur und Lebensfreude genießen möchten“, so Frank Schweizer vom veranstaltenden Citymarketing Nürtingen.

Bereits um 11 Uhr öffnet der Kunsthandwerkermarkt in der Innenstadt. Hier gibt es viel zu entdecken. Und auch wer selbst gern kreativ arbeitet, findet hier viele neue Ideen und kundige Gesprächspartner.