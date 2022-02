Schwerpunkte

Ungeimpfte in Pflegeeinrichtungen: Was ab dem 15. März im Kreis Esslingen passiert

26.02.2022

Medius-Kliniken und Gesundheitsamt überlegen, wie mit ungeimpften Beschäftigten umgegangen werden soll – Warten auf das Sozialministerium.

Die Medius-Kliniken sind mit rund 3400 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im medizinischen Sektor im Kreis Esslingen. Wie wird dort ab dem 15. März mit den ungeimpften Beschäftigten umgegangen? Iris Weichsel, Pressesprecherin der Kliniken mit Standorten in Nürtingen, Kirchheim und Ostfildern-Ruit, teilt mit, dass zunächst gilt, dass ab dem 15. März niemand ohne gültige Impfbescheinigung eingestellt werden darf. Die bereits Beschäftigten ohne Impfbescheinigung werden dem Gesundheitsamt gemeldet, bei dem dann die Entscheidungshoheit liegt. „Mehr machen wir vorerst nicht.“ Von einem Betretungsverbot oder einer Kündigung ist noch keine Rede. Weichsel rechnet nicht damit, dass das Gesundheitsamt unmittelbar reagiert, vielmehr werde ein Prozess in Gang gesetzt, in dessen Zug ermittelt wird, wie groß das Risiko ist. Zum Beispiel, ob jemand direkten Kontakt zu Patienten hat oder nicht. Laut der Pressesprecherin seien etwa 90 Prozent der Klinik-Mitarbeiter geimpft. Die Impfpflicht gelte auch für alle Arbeitskräfte, die die Kliniken aus dem Ausland angeworben hat.