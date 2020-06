Schwerpunkte

Umspannwerk in Nürtingen wird modernisiert

15.06.2020 05:30

Netze BW investiert 15 Millionen Euro in Erneuerung der Anlagen – Es wird einige Großtransporte geben

Der Stromnetzbetreiber Netze BW beginnt am heutigen Montag mit einer umfangreichen Modernisierung des Umspannwerks Nürtingen. Die Anlagen und Gebäude auf dem Gelände an der Neuffener und der SchulzeDelitzsch-Straße werden demnach in mehreren Abschnitten komplett umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Im Nürtinger Umspannwerk wird der Strom von 110 000 Volt auf die Ortsnetzspannung transformiert. Foto: Netze BW

NÜRTINGEN (rik). Die Arbeiten werden bis etwa Ende 2023 dauern. Wie das Unternehmen mitteilt, diene dies der Versorgungssicherheit, auch im Stromnetz der Stadtwerke Nürtingen, die über dieses Umspannwerk ihren Strom erhielten.