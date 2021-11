Schwerpunkte

Ulrike Fritz als Nürtinger Gemeinderätin verpflichtet

19.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Oberensingerin rückt für Rahel Beck bei der LAB-FWV-Fraktion nach

Ulrike Fritz Foto: ali

NÜRTINGEN. Im Nürtinger Gemeinderat gab es einen Wechsel. Rahel Beck ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Nachfolgerin ist Ulrike Fritz aus Oberensingen. Rahel Beck bat aus gesundheitlichen Gründen um ihr Ausscheiden. In Abwesenheit dankte Oberbürgermeister Fridrich der jungen Erzieherin aus Reudern für ihr Engagement in der Kommunalpolitik. Blumen werden Rahel Beck verbunden mit den besten Wünschen auf baldige Genesung nach Hause gebracht. Erster Nachrücker bei den Aktiven Bürgern wäre Arnulf Dümmel gewesen. Der Studiendirektor i.R. aus Zizishausen machte allerdings wichtige Gründe für die Ablehnung geltend. Ulrike Fritz, Krankenschwester aus Oberensingen wurde als nächste Ersatzbewerberin von OB Fridrich am Dienstag verpflichtet und nahm anschließend gleich am Ratstisch Platz.