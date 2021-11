Schwerpunkte

Kommentar

Versäumnisse und ein schaler Beigeschmack

18.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

War beim Hölderlinhaus-Umbau von Anfang an der Wurm drin?

Von Anneliese Lieb

Es gibt wohl kein Bauvorhaben in Nürtingen, über das so oft und heftig gestritten wurde wie über das Hölderlinhaus. Seit 2007 wird über die Sanierung im Gemeinderat und in der Bürgerschaft diskutiert. Kein anderes Gebäude beschäftigte die Baufachleute der Stadt so intensiv.