TG Nürtingen ehrt langjährige Mitglieder

13.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Hermann Fischer ist seit 75 Jahren bei dem Sportverein, Dieter Zahn und Erich Hannemann seit 70 Jahren.

Für 75 Jahre Mitgliedschaft wurde Hermann Fischer vom stellvertretenden Vorsitzenden Gerhard Franz geehrt. Foto: hab

NÜRTINGEN. Wenn jemand ein Dreivierteljahrhundert Mitglied in einem Verein ist, spricht das zum einen für dessen unverbrüchliche Treue und zum anderen auch für den entsprechenden Verein: Hermann Fischer (94) trat am 1. Januar 1946 in die TG Nürtingen ein und machte in den folgenden Jahren als Handballer und als Leichtathlet von sich reden. Bereits seit 70 Jahren sind Dieter Zahn und Erich Hannemann in der Turngemeinde – alle drei „TG-Urgesteine“ wurden dieser Tage vom Vorsitzenden Hartmut Binder und seinem für Ehrungen zuständigen Stellvertreter Gerhard Franz für ihre langjährige Mitgliedschaft mit einer gravierten Goldmedaille ausgezeichnet.