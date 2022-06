Schwerpunkte

Termin für Yummy-Eröffnung in Nürtingen steht fest

17.06.2022 14:49, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Das Schaufenster an der Neckarsteige 12 hat schon länger verkündet, welcher neue Laden dort einziehen wird. Es ist Yummy Sweets, kurz Yummy. Dabei handelt es sich um ein Franchise-Unternehmen, das unter anderem 120 gefüllte und ungefüllte Donut-Kreationen, Cronuts (Donuts aus Croissants) und diverse Käsekuchen im Angebot hat. Die Zentrale ist in Reutlingen.

Bald gibt es Yummy-Donuts auch in Nürtingen. Foto: Holzwarth

Bisher gibt es dort sowie in Bad Urach, Hechingen, Metzingen und Rottenburg Filialen. Neben Nürtingen sollen in nächster Zeit auch Zweigstellen in Rottweil, Schramberg und Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) folgen. Bereits am Mittwoch hatte Yummy angekündigt, an Fronleichnam den Termin der Eröffnung zu nennen. Seit Freitagmorgen ist nun klar: Los geht es am Donnerstag, 23. Juni, um 11 Uhr. Das wurde zeitgleich auf Instagram und Facebook verkündet. Dort heißt es auch: Die ersten 50 Kunden bekommen einen Donut gratis. km