Termin für die Bühnenpremiere steht

22.07.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Jugendwerkstatt will die Renovierung des mobilen Bauwagens im September erfolgreich abschließen

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Der Bühnenbauwagen des Trägervereins Freies Kinderhaus auch nicht. Seit Mai 2019 wird in der Jugendwerkstatt geschafft. Nun strebt das durch die Spendenaktion „Licht der Hoffnung“ unterstützte Projekt aber seiner Vollendung entgegen. Im September soll das Gefährt bei den Weltkindertagen in Nürtingen eingesetzt werden.

Beim Neuaufbau des 57 Jahre alten Bühnenbauwagens hat das Team der Nürtinger Jugendwerkstatt um Ralf Kuder den Endspurt eingeläutet. Denn der erste Einsatz des renovierten Vehikels ist bereits im September bei den Weltkindertagen auf dem Wörth-Areal geplant. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Das Team der Jugendwerkstatt des Trägervereins Freies Kinderhaus an der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen hat schon viel Arbeit und viel Zeit in den Neuaufbau des ursprünglich aus dem Jahr 1963 stammenden Bühnenbauwagens gesteckt. Im Mai 2019 war das Projekt mit dem Rückbau des Wagens begonnen worden, der nach rund 20 Bühnenjahren seinen bislang letzten Einsatz bei den Weltkindertagen im Jahr 2017 gehabt hatte. Es folgten das Entrosten und neu lackieren des Fahrgestells sowie der Neuaufbau des Holzständerwerks. Nachdem die dazu nötigen Balken erst im Herbst verfügbar waren, bremste anschließend ein kalter Winter die Arbeiten aus. Für einen weiteren Verzug sorgte die Corona-Krise.