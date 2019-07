„Tag des offenen Schulhauses“ zum Jubiläum der Realschulen

27.07.2019

50 Jahre Realschulen am Neckar – dieses stolze Jubiläum wurde am Donnerstag mit einem großen „Tag des offenen Schulhauses“ auf dem Schulgelände der Neckar-Realschule und der Geschwister-Scholl-Realschule gefeiert. Engagiert und fantasievoll hatten die Schülerinnen und Schülern zusammen mit ihren Lehrkräften in der vorangegangenen Projektwoche die Aktivitäten vorbereitet. Interessante Ausstellungen gab es in den Klassenräumen, darunter von den Schülern angefertigte Graffiti und eine Ausstellung über alle Kontinente der Erde. Figuren aus Gips sowie Handlettering waren ebenfalls zu sehen. Richtig ins Zeug gelegt haben sich die Schülerinnen und Schüler beim Bau der Palettenmöbel, bei den selbst bemalten Tassen sowie der Herstellung der Deko-Fensterrahmen. Mitmachangebote wie die Schulhausrallye luden die Gäste dazu ein, aktiv das Schulhaus zu erkunden. Wer seine eigene Tasse kreieren wollte, konnte dies bei der achten Klasse tun. Alle Klassen haben Stände vorbereitet, an denen gespielt, gebastelt und gegessen werden konnte. Auch ehemalige Realschüler hatten die Möglichkeit, beim Ehemaligentreffen im Café in der Mensa andere ehemalige Mitschüler zu treffen. Bei herrlichstem Sommerwetter lockte diese besondere Geburtstagsfeier zahlreiche Gäste auf das Schulgelände. pm