Tag des 3-D-Druckens an der HfWU

10.11.2022

NÜRTINGEN. Die „Maker Community“, ein lokaler Zusammenschluss aus Tüftlern und Bastlern, lädt zum „Tag des 3-D-Druckens“ ein. Am Samstag, 12. November, besteht in Nürtingen die Möglichkeit, die Grundlagen des 3-D-Druckens kennenzulernen, sich über neueste Entwicklungen auszutauschen und gedruckt wird natürlich an diesem Tag auch.

An diesem Samstag verwandeln sich die Future.Box, das Gründerzentrum und der Co-Working-Raum der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen zum ersten Mal in ein 3-D-Druck-Zentrum. Vor Ort, in der Hechinger Straße 12, stellt die Maker Community ab 9 Uhr die faszinierende Technik des 3-D-Drucks vor, erklärt die Funktionsweise und macht so die Technologie greifbar.

Am Vormittag findet der Einsteiger- und Grundlagen-Workshop „Von der Idee zum gedruckten Teil“ statt. Am Nachmittag werden verschiedene Drucker und Technologien, Ausdrucke, Materialien und Fehldrucke besprochen. Danach besteht Gelegenheit, sich mit den 3-D-Druck-Profis auszutauschen, aktuelle Fortschritte und neueste Themen zu diskutieren und weiterführende Aspekte für einen künftigen „3-D-Druck-Stammtisch“ aufzugreifen.

Ziel der „Maker Community“ ist es, eine Mitmach-Plattform zu schaffen, in deren Rahmen in lockerer Atmosphäre Ideen und Erfahrungen ausgetauscht und an verschiedenen Projekten anschließend gebastelt werden kann.

Der Open-Source-Gedanke und die Gemeinnützigkeit stehen dabei an oberster Stelle. Eine Anmeldung zum „Tag des 3-D-Druckens“, der gegen 17 Uhr endet, ist nicht erforderlich. hfwu