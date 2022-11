Schwerpunkte

Studium generale der Nürtinger HfWU befasste sich mit Klimaschutz in Afrika

03.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Online-Vortrag im Studium generale der Nürtinger Hochschule befasste sich mit dem afrikanischen Megaprojekt „The Great Green Wall“.

Der Gambier Kemo Fatty berichtete beim Studium generale von dem ökologischen Großprojekt „Great Green Wall“. Foto: HfWU

NÜRTINGEN. Ein 8000 Kilometer langer grüner Gürtel, quer durch Afrika, soll mit dem Megaprojekt „The Great Green Wall“ entstehen. Welchen vielfältigen Nutzen die große grüne Mauer haben kann und was bereits erreicht wurde, darüber berichtete einer der Macher live aus Gambia im Rahmen des Studium generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Was Deutschland von solchen Bewegungen lernen kann, erläuterte eine Vertreterin von „Fridays for Future“.