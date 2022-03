Schwerpunkte

Straße von Reudern nach Oberboihingen wird gesperrt

23.03.2022 05:30

In Reudern wurden bereits im vergangenen Sommer in einigen Straßen die Kanäle saniert. Nun werden die Arbeiten in der Stephanstraße (Bild), die nach Oberboihingen führt, fortgesetzt. Im Bereich zwischen der Reuderner Straße und dem Marbachweg wird die Stephanstraße daher von Montag, 28. März, bis voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres voll gesperrt. Neben der Kanalsanierung werden auch die Straße und der Gehweg in diesem Bereich sowie die Randeinfassungen erneuert. Die Stadtwerke Nürtingen GmbH nutzt die Maßnahme, um Kabelarbeiten auszuführen. Der Verkehr wird weiträumig über die Reuderner und Kirchheimer Straße, die Rümelinstraße und die Oberboihinger Straße nach Oberboihingen umgeleitet. Der Lkw-Verkehr wird über die Reuderner und die Kirchheimer Straße bis zur Plochinger Straße und weiter über die Hochwiesenstraße in Richtung Oberboihingen geleitet. Fußgänger können während der gesamten Bauzeit einen der beiden Gehwege benutzen. Die Buslinie 156 muss während der Bauzeit entfallen. nt Foto: Just