Schwerpunkte

Stadt Nürtingen gwährt Hilfe trotz eigener finanzieller Schieflage

14.05.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gemeinderat will Familien sowie klein- und mittelständische Unternehmen entlasten – Verzicht auf Gebühren und Steuerstundung

Covid-19 bringt nicht nur Nürtinger Betriebe, sondern auch Familien und Einzelpersonen in finanzielle Schieflage. Wie massiv die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind, offenbarte sich in der Gemeinderatssitzung. Das Defizit im städtischen Haushalt wird größer. Dennoch wurde auf Antrag von CDU und SPD ein Paket geschnürt, das Familien und Betriebe entlastet.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Stadt Nürtingen und damit die geplanten Investitionen sind derzeit schwer einzuschätzen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Das Corona-Virus hat in Nürtingen 17 Todesopfer gefordert (Stand 8. Mai). Aktuell seien noch 35 Personen infiziert – 125 genesend. „Bisher hatten wir 178 Fälle“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich in seinem Bericht zur Corona-Lage in Nürtingen in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Stadthalle. Wie sich die Infiziertenzahlen in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln weiß keiner. Fridrich appellierte an die Mitbürger, sich auch künftig an Vorgaben und Abstandsregeln zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Die Mehrheit der Bevölkerung befolge die Vorgaben. Dass es indes auch in Nürtingen Menschen gibt, die über die Stränge schlagen, zeigt die Zahl der 287 Bußgeldverfahren.