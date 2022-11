Schwerpunkte

Stadt Nürtingen ehrt 13 Blutspender

12.11.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister Johannes Fridrich hat im Nürtinger Rathaus 13 Blutspender aus Nürtingen und Oberensingen geehrt. Max Volz und Moritz Kübler umrahmten den Anlass musikalisch.

OB Johannes Friedrich und die DRK-Vertreter Ann-Katrin Mugrauer (hinten rechts) und Andriko Mugrauer (hinten links) mit einem Teil der insgesamt 13 geehrten Blutspender. Foto: Krytzner

NÜRTINGEN. Es braucht nur einen Nadelstich und einen halben Liter Blut, mit denen Blutspender bis zu drei Menschenleben retten könnten. Dies sahen in diesem Jahr 294 Menschen im Nürtinger Raum genauso und spendeten bei zwei Blutspendeaktionen in Neckarhausen und einer in Reudern insgesamt 147 Liter Blut. Einige von ihnen ließen sich sogar mehrmals im Jahr Blut abzapfen.