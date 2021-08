Schwerpunkte

Sommerserie Nürtingen ganz nah: Kirchheimer Vorstadt - Vom Viehstall zum Multikulti-Viertel

03.08.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

„Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“: Im zweiten Teil unserer Sommerserie spazieren wir mit Journalistin und Buchautorin Felicitas Wehnert durch die Kirchheimer Vorstadt.

NÜRTINGEN. Am Freitag ist bereits früh Leben in die Kirchheimer Straße eingekehrt. Kinder fahren mit ihren Fahrrädern und Tretrollern den Gehweg entlang, immer bemüht, den Menschen mit den vollen Einkaufstaschen auszuweichen. Lkws brettern die Hauptstraße hinunter in Richtung Innenstadt. Die kleine Gruppe an Leuten, die wieder einmal vor dem Eingang des Bäckers „il semolino“ zum Kaffee zusammengekommen ist, hat sich mittlerweile an den Verkehrslärm hier gewöhnt.