So viel kostet die Hundesteuer in Nürtingen und Umgebung

17.05.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Frickenhausen will die Sätze erhöhen. Diese Gebühren kann jede Kommune für sich festsetzen. Ein Überblick zeigt, es gibt Unterschiede – und auch gute Nachrichten für manchen Hundebesitzer.

Ohne Hundemarke geht nichts – weder in Frickenhausen noch in anderen Kommunen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Doch die Höhe der Hundesteuer variiert doch stark. Fotomontage: Holzwarth

Wie kommt mehr Geld in die Gemeinde- oder Stadtkasse? Nicht nur für die Kämmerei ist das ein Dauerbrenner. Auch in Frickenhausen hat sich der Gemeinderat Gedanken darüber gemacht, wie der Fehlbetrag im Haushalt verringert werden kann. In diesem Sinne haben die Lokalpolitiker unter anderem beschlossen, die Hundesteuer an die höheren Sätze der umliegenden Gemeinden im Jahr 2022 anzupassen und zugleich auch eine Kampfhundesteuer einzuführen.