Schwerpunkte

So gehen Nürtinger Unternehmen mit der 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz um

27.11.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss seinem Arbeitgeber seit Mittwoch täglich einen negativen Test vorlegen. Viele der regionalen Unternehmen begrüßen die 3-G-Pflicht, mit Testverweigerern gehen sie unterschiedlich um.

Seit Mittwoch muss am Arbeitsplatz die Einhaltung der 3-G-Regel kontrolliert werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Am Donnerstag erreichte die Pandemie in Deutschland einen traurigen Meilenstein: Die Zahl der hierzulande an oder mit Corona gestorbenen Menschen überschritt die Schwelle von 100 000 Toten. Was sich im frühen Herbst anbahnte, ist nun Gewissheit. Die vierte Welle der Corona-Pandemie trifft die Bundesrepublik mit ganzer Wucht.