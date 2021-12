Schwerpunkte

So berichteten Nürtinger Tagblatt und Nürtinger Zeitung 1921 und 1971 über den Jahreswechsel

31.12.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Am 31. Dezember vor 100 Jahren las man im Nürtinger Tagblatt von einer grassierenden Grippeepidemie und vom Eisenbahnerstreik. Der Jahreswechsel 50 Jahre später ging wesentlich entspannter vonstatten.

„Während der Weihnachtsfeiertage waren die Leichenhallen geradezu mit Toten überfüllt. In den letzten Tagen ist ein Nachlassen der Heftigkeit der Seuche und eine Verminderung der Todesfälle festzustellen.“ Diese Sätze entstammen einer Zeitungsmeldung, die am Samstag, 31. Dezember 1921, im Nürtinger Tagblatt, dem Vorläufer der Nürtinger Zeitung, abgedruckt war. In dem kurzen Bericht geht es um die Zahl der Todesfälle in Stuttgart infolge der damals grassierenden Grippeepidemie, die mit einer oft tödlich endenden Lungenentzündung einherging. Seit dem 20. Dezember sei „die durchschnittliche Zahl der Todesfälle in Stuttgart ohne Cannstatt auf 80 bis 100 wöchentlich gestiegen“, liest man in dem vor 100 Jahren erschienenen Blatt.