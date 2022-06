Schwerpunkte

Siedlungsbau Neckar-Fils: Bezahlbarer Wohnraum steht im Fokus

28.06.2022 05:30, Von Katja Eisenhardt

Die Siedlungsbau Neckar-Fils präsentiert ihren Jahresabschluss 2021: Die Genossenschaft ist gut aufgestellt für neue Projekte.

Vorstandsvorsitzender Fritz Krämer gab am Rednerpult im K3N einen Rückblick und Ausblick. Foto: Eisenhardt

NÜRTINGEN. Die Siedlungsbau Neckar-Fils hat 2020/21 in Bempflingen gebaut, aktuell entstehen bis 2023 für rund 13 Millionen Euro 34 neue Mietwohnungen in Reichenbach/Fils. Unter Hochdruck werden weitere Neubauprojekte in Wendlingen und Nürtingen vorangebracht. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin unter erschwerten Bedingungen oberstes Gebot der Genossenschaft.