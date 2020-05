Schwerpunkte

Schwere Bedingungen für Abiturienten - Gymnasien starten verspätet mit Prüfungen

20.05.2020 20:20, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Aufgrund der Corona-Pandemie starten die Gymnasien heute verspätet mit der Prüfung in Deutsch in die Abiturphase

Am Mittwoch begann für viele der 47 000 Zwölftklässler im ganzen Land die Abiturphase mit dem Fach Deutsch. Aus fünf Themen durften sie sich eines wählen. Ein Fünftel der Schüler in Nürtingen und Wendlingen setzte sich mit der Pflichtlektüre von E.T.A. Hoffmann und Hermann Hesse auseinander.

Am Hölderlin-Gymnasium achtet Schulleiterin Beate Selb auf Abstand und Ruhe. Foto: Holzwarth

Während viele jungen Menschen an den allgemeinbildenden Gymnasien im Kreis schon seit Montag oder Dienstag ihre Prüfungen in Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, Russisch oder Chinesisch hinter sich haben, ging für andere der Abiturstress erst am Mittwoch los. Aufgrund des Coronavirus wurden die Prüfungen nach hinten verlegt (wir berichteten). „Uns ist bewusst, dass die diesjährigen Abiturprüfungen unter besonders schwierigen Bedingungen stattfinden und allen Beteiligten und besonders den Abiturienten einiges abverlangen“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann in einer Pressemitteilung.