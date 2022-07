Schwerpunkte

Schöll-Bier bleibt immer ein Stück Nürtingen

16.07.2022 05:30, Von Kai Müller

Die Brauerei prägte über viele, viele Jahre hinweg das Leben in der Stadt mit. Die Firmengeschichte endete 1991 jäh, die Gebäude wurden 2007 gesprengt. Doch nicht nur ein Schild hält die Erinnerung wach.

Einst zierte dieses Schild das Lokal „Vier Jahreszeiten“, heute erinnert es an alte Nürtinger Zeiten: (von links) Wiltrud Schöll, Hilde Birkmaier und Ute Altenburger. Fotos: Müller, Holzwarth, privat (2)

NÜRTINGEN. „Ich bin die Wille“, sagt Wiltrud Schöll und streckt den Besuchern die Hand entgegen. Schöll, ein Name, der nicht nur vielen Nürtingern noch in Erinnerung sein dürfte. Für Ute Altenburger und Hilde Birkmaier ist er es auf jeden Fall: „Das ist immer noch ein Begriff.“ Die beiden Stadtseniorenrätinnen sind an diesem Tag zu Besuch gekommen, um über alte Zeiten zu plaudern. Wiltrud Schöll ist die Witwe von Klaus Schöll, dem letzten Inhaber der Schöll-Brauerei, deren Geschichte im Jahr 1991 endete.