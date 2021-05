Schwerpunkte

Schnelltests jetzt gefragt wie noch nie

Nach Öffnung von Gastronomie und Freibädern arbeiten Testzentren auf Hochtouren – Nächste Öffnungsschritte wohl schneller

Alle Hände voll zu tun hatten in den zurückliegenden Tagen die Schnelltestzentren im Nürtinger Raum. Der negative Corona-Test ist seit Ende letzter Woche Voraussetzung für einen Gaststättenbesuch. Der Andrang bei den Schnelltestzentren war entsprechend groß.

Christian Wohlfahrt betreibt mehrere Testzentren, in Wendlingen eines, in Nürtingen mittlerweile drei. Neben dem Testzelt in der Innenstadt bei der Volksbank und dem Drive-In am Schlachthof ist am Wochenende ein Drive-In auf dem Parkplatz des Freibads dazugekommen. Wohlfahrt berichtet von einer steigenden Nachfrage seit Beginn der Pfingstferien und nochmals seit der Öffnung des Freibads und der Gastronomie: „Wir haben Kapazitäten erhöht, Öffnungszeiten verlängert, ich stelle fast jeden Tag weitere Leute ein, um die Nachfrage zu bedienen.“ Trotz des Terminvergabesystems mit notwendiger Voranmeldung komme es zu Engpässen. Am Freibad habe es bei manchen das Missverständnis gegeben, dass mit der Buchung des Freibadtickets der Testtermin mit gebucht sei. Dem ist nicht so, ist das Testzentrum doch für Freibadbesucher ebenso wie für die gesamte Öffentlichkeit gedacht.