Schnelltest-Zentrum an der Stadthalle Nürtingen öffnet am Montag

20.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Testangebot in der Nürtinger Innenstadt wird ab Montag erweitert

Malteser, DRK und die Ehrenamtsinitiative Innenstadt bieten ab Montag kostenlose Schnelltests für alle Nürtingerinnen und Nürtinger an.

NÜRTINGEN (nt). In Nürtingen gibt es bereits seit einiger Zeit unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Um Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln, wurden die verschiedenen Angebote nun zusammengelegt. Am Montag, 22. März, öffnet das neue Schnelltest-Zentrum an der Stadthalle K3N.