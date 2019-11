Schaurig-schönes Nürtingen

02.11.2019 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Gemischtes Resümee zu Halloween-City in der Stadt – Veranstalter planen schon eine große Faschingsparty

Allerlei Untote, Hexen und schaurige Gestalten zogen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder durch die Straßen – zumeist auf der Jagd nach Süßigkeiten. In Nürtingen lockte die Halloween-City in die Innenstadt. Auch wenn zahlreiche Familien das Angebot annahmen, blieben die Besucherzahlen der vorherigen Jahre aus. Doch auch Saures gab es in der Region.

NÜRTINGEN. Ein kleines Kind steht mit gelbem Regencape und rotem Ballon in der Stuttgarter Straße am Straßenrand: eine Szene aus Steven Kings Horror-Klassiker „Es“, und nur eine von vielen, die sich Donnerstagnacht in Nürtingen so abspielten. Die Nacht gehörte den schaurigen Gestalten, aber auch niedlichen kleinen Hexen, die mit ihren Eltern auf der Suche nach Süßem an den Haustüren klingelten. Gefüllte Beutel zeugten vom Erfolg.