Reparatur des Stromkabels in Nürtinger Hermann-Löns-Straße ist umfangreicher

Drei Kabelschäden innerhalb eines Tages im Nürtinger Stromnetz, die wahrscheinlich im Zusammenhang stehen, führten vor zwei Wochen zu Stromausfällen zwischen einer halben und einer Stunde (wir berichteten). Während die Schäden im Enzenhardt und in Reudern von den Nürtinger Stadtwerken mittlerweile repariert wurden, sind bei dem Kabel im Stadtteil Braike in der Hermann- Löns-Straße per Messungen weitere schadhafte Stellen festgestellt worden, weshalb die Reparaturarbeiten umfangreicher werden. Auf einer Strecke von rund 80 Metern bis zum Kreuzungsbereich der Gerhard-Hauptmann-Straße müsse aufgebaggert werden, um eine neues Kabelstück zu verlegen, so Thomas Euchner, bei den Nürtinger Stadtwerken verantwortlich für den Bereich Arbeitsvorbereitung. Dadurch kommt es zu einer Verengung der Fahrbahn. Für Anlieger, deren Zufahrten betroffen sind, schaffe man Behelfszufahrten. Euchner rechnet damit, dass die Arbeiten bis Ende nächster Woche abgeschlossen werden können. ug Foto: Just