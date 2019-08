Radausfahrt mit dem ADFC

NÜRTINGEN (pm). Der ADFC „Auf den Fildern“ veranstaltet am Sonntag, 25. August, eine Ausfahrt. Die 75 Kilometer lange, mit 736 Höhenmetern sportliche Tour startet um 10 Uhr in Nürtingen am Parkplatz der Firma Heller, Laiblinsteg-/Werastraße. Die Tour führt durch das Tiefenbachtal Richtung Beuren, passiert das Museumsdorf bis zum Tobelweiher. Weiter geht es zum Philosophenweg in Richtung Beurener Skihütte. Am Thermalbad führt der Weg nach Balzholz, am Balzholzer Weiher vorbei nach Neuffen und hinauf nach Kohlberg. Vom Sportplatz Kappishäusern wird der Floriansberg umrundet, der zu Fuß bestiegen werden kann. Im Naturfreundehaus Metzingen wird eingekehrt. Gestärkt geht es ins Ermstal bis zum Neckar und auf dem Neckartal-Radweg zurück nach Nürtingen. Es wird ein geringer Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder erhoben. Tourenleiter ist Walter Eisenbeis, Telefon (0 70 22) 4 55 99.