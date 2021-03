Schwerpunkte

Psychische Folgen der Pandemie

23.03.2021

Digitale Gesundheitstage: Online-Vortrag heute Abend

Dr. Christian Jacob

NÜRTINGEN (psa). Mit den Digitalen Gesundheitstagen, einem Kooperationsprojekt der Medius-Kliniken und unserer Zeitung, startet ein neues informatives Gesundheitsformat: live und online. In der Veranstaltungswoche von Montag, 22., bis Freitag, 26. März, steht jeden Abend ein anderes Gesundheitsthema im Fokus. Im Livestream heute Abend um 18.30 Uhr geht es um Folgen von Lockdown und Co., die viele nicht auf dem Schirm haben: Die Corona-Pandemie stellt nicht nur ein Risiko für die physische Gesundheit des Menschen dar, sondern hat auch erhebliche Folgen für die psychische Gesundheit. Viele Menschen leiden an Sorgen und Ängsten, aber auch an Einsamkeit, Ungewissheit, Überforderung und Hilflosigkeit. Depressionen, Angststörungen und Suizidalität haben vor allem während der Lockdown-Phasen zugenommen. Chefarzt Professor Dr. Christian Jacob erläutert in seinem Vortrag, warum die Corona-Krise so stark auf die Psyche schlägt und gibt Tipps, wie Betroffene gegensteuern können.