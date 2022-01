Schwerpunkte

Präventionsstrategie zur Vorbeugung von Extremismus in Nürtingen

04.01.2022, Von Anneliese Lieb

Nürtinger Integrationsbüro erarbeitete ein Konzept für Demokratieförderung und zur Vorbeugung von Extremismus.

NÜRTINGEN. In Nürtingen leben sehr viele Menschen unterschiedlicher Nationalität. Manche beten in Kirchen, für andere spielt Religion keine Rolle, und wiederum andere besuchen Moscheen. Doch nicht alle gehen in Moscheen, um ausschließlich zu beten. Seit Jahren ist bekannt, dass in den muslimischen Einrichtungen in Nürtingen auch extremistische politische Positionen vertreten werden. Wie kann es gelingen, diesen extremistischen Tendenzen vorzubeugen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Die Mitarbeiter im Integrationsbüro der Stadt Nürtingen machen sich schon seit geraumer Zeit Gedanken darüber, wie der Umgang mit den Islamverbänden aussehen könnte. Im letzten Jahr wurde deshalb ein Konzept für eine Präventionsstrategie erarbeitet. Demokratieförderung und Extremismusprävention stehen dabei im Mittelpunkt.