Stabübergabe im Haus der Familie in Nürtingen

13.12.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach 22 Jahren verabschiedet sich Gabriele Langfeld in den Ruhestand. Die geplante Abschiedsfeier im Luther-Hof wurde wegen der Pandemie abgesagt. Im Interview blickt die langjährige Leiterin zurück.

Wechsel im Haus der Familie in Nürtingen. Gabriele Langfeld (links) geht in den Ruhestand. Nachfolgerin Tina Masarin startet im Januar. Foto: Just

NÜRTINGEN. Stabübergabe im Haus der Familie in Nürtingen. Die langjährige Leiterin der Familienbildungsstätte, Gabriele Langfeld, geht in den Ruhestand. Die Verabschiedung, ursprünglich geplant im Martin Luther-Hof mit 120 Gästen, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nachfolgerin Tina Masarin tritt im Januar die Nachfolge an. Im Interview blickt Gabriele Langfeld zurück auf die Besonderheiten, Herausforderungen und Veränderungen im Bereich Familie.