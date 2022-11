Schwerpunkte

Personaldecke in Nürtinger Kitas wird dünn

24.11.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Fachkräftemangel in Kinderbetreuungseinrichtungen wird landesweit zum Problem. Die Stadt Nürtingen versucht, mit ihrem Personalentwicklungskonzept neue Mitarbeiter zu gewinnen und qualifiziertes Personal zu halten.

Verlässliche Betreuungszeiten sind für berufstätige Eltern unerlässlich. Das Problem für die Kommunen: Der Fachkräftemangel in den Kitas ist auch mit Vertretungskräften nicht aufzufangen. Nürtingen setzt auf das Personalentwicklungskonzept. Symbolfoto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung macht auch der Stadt Nürtingen schwer zu schaffen. Krankheitsbedingte Ausfälle und nicht besetzte Stellen sind das Problem. Die Personaldecke in den Einrichtungen wird dünner. Von reduzierten Öffnungszeiten sei derzeit fast jede Einrichtung betroffen, sagte Bürgermeisterin Annette Bürkner am Dienstag im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss. Aktuell sind 17 Stellen in den städtischen Einrichtungen nicht besetzt. Für berufstätige Eltern, die auf verlässliche Betreuungszeiten angewiesen sind, eine Katastrophe.