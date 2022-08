Schwerpunkte

Pakete ab Nürtingen mit dem Zug verschicken

01.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

DHL bietet einen Zusatzservice für klimabewusste Kunden an.

Foto: DB Cargo/Oliver Lang

NÜRTINGEN. DHL-Privatkunden aus Nürtingen haben ab sofort die Möglichkeit, mit dem kostenlosen Zusatzservice „Bahntransport“ Pakete noch umweltfreundlicher in den Großraum von Berlin und Rostock zu verschicken: Bei Buchungen in der Post- und DHL-App, in der DHL-Online-Frankierung sowie auf der Website der Deutschen Post können sie auswählen, ob ihre Paketsendung klimafreundlich auf der Schiene transportiert werden soll. Aufgrund der direkten Langstreckenverbindung ab dem Güterterminal Mannheim gelangen DHL-Pakete aus der Abgangsregion somit per Regelzug in die Zieldestination rund um den Güterterminal Großbeeren.