Ostern feiern

„Papa, fällt Ostern dieses Jahr aus?“ Die Ostergottesdienste können vielerorts zum ersten Mal seit Menschengedenken nicht öffentlich in den christlichen Kirchen stattfinden. Das tut weh. Dennoch feiern Christinnen und Christen Ostern in aller Welt. Zu Hause. Im engsten Kreis, oft ohne Großeltern. Aber verbunden im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Pfarrer

Christen feiern nicht ohne Angst, mit so mancher Sorge und mit dem Schmerz, dass wir uns nicht körperlich nahe sein können. Aber, wir feiern. Auch via Telefon und Internet. Jugendliche sowieso, aber auch Enkel via Skype mit Oma und Opa.

Unsere Herzen sind voller Demut und Mitgefühl angesichts des Leids vieler Menschen in Krankenhäusern bei uns und an fast allen Enden dieser Erde. Das ist in diesem Jahr nicht grundsätzlich anders wie in allen Jahren zuvor. Dennoch feiern wir, sehen im Schlimmen noch deutlicher das viele Gute! Mit Hölderin: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Uns beschäftigen so manche schmerzlich offenen Fragen, auf die wir auch als Gesellschaft dringend bessere Antworten brauchen.