Schwerpunkte

Osterkrone in Oberensingen

29.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Da hängt sie, die Oberensinger Osterkrone mit den bunten Eiern und ihren flatternden Bändern im Wind, und erinnert an das bevorstehende Osterfest am kommenden Wochenende. Geschmückt wurde sie wieder in liebervoller Handarbeit von der ganzen Familie Stoll, die sich sonst auch um die Erntedankkrone für Oberensingen kümmert. Doch ist die Krone vor der Kirche „Zu unserer lieben Frau“ nicht die einzige in Oberensingen: Wer offenen Auges umherspaziert und Ausschau hält, entdeckt auch eine bunte Osterkrone vor dem Vöhringerheim. jüp